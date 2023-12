- Baum fällt auf Stromleitung - Stand 22 Uhr vier wetterbedingte Einsätze in Stuttgart - Schwerpunkt der Einsätze auf den Fildern Den gesamten Freitag schneite es im Stadtgebiet Stuttgart.

Stuttgart (ots) - Der schwere Neuschnee führte auf den Fildern zu mehreren umgestürzten Bäumen und herabgestürzten Ästen.



In der Höhenrandstraße in Vaihingen stürzten gegen 17:15 Uhr Teile eines Baumes auf eine Stromleitung. Der Netzbetreiber schaltete die Oberleitung stromlos. Anschließend entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels einer Drehleiter die Baumteile. Der langwierige Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.



Die Handwerkerstraße in Möhringen wurde durch einen quer über der Fahrbahn liegenden Baum versperrt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Vaihingen entfernten den Baum mit einer Kettensäge.



In der Pascalstraße in Vaihingen hing ein Baum halb über der Fahrbahn. Auch hier entfernten ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr den Baum mittels einer Kettensäge.



Die Integrierte Leitstelle Stuttgart beobachte die Wetterentwicklung fortlaufend und stand im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst. Vorgeplante Maßnahmen wie die Indienststellung weiterer Leitstellenmitarbeiter, oder den Einsatz von Erkundungsfahrzeugen mussten aufgrund einer schnellen Wetterbesserung nicht mehr umgesetzt werden.



Feuer- und Rettungswache 5: Zwei Löschfahrzeuge, Leitungsdienst, Drehleiter



Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Vaihingen: Zwei Löschfahrzeuge