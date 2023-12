Zwei Mädchen sind am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr in den Feuersee in Stuttgart Vaihingen gefallen, nachdem das Eis unter ihnen gebrochen ist.

Stuttgart (ots) - Die Mädchen konnten sich selbstständig an Land retten. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort in einem Rettungswagen der Feuerwehr Stuttgart, wurden die Mädchen mit Unterkühlungen in eine Stuttgarter Kinderklinik eingeliefert.



Bereits auf der Anfahrt befindliche Feuerwehrtaucher, welche auch für die Eisrettung ausgebildet sind, mussten glücklicherweise nicht mehr tätig werden. Auch die alarmierten Einsatzkräfte der DLRG konnten ihren Einsatz abbrechen.



Feuerwehr warnt vor dem Betreten von Eisflächen



Die Feuerwehr Stuttgart warnt in diesem Zusammenhang vor dem Betreten von Eisflächen. Aktuell sind die Eisflächen sehr instabil. Diese Instabilität nimmt mit den steigenden Temperaturen der nächsten Tage weiter zu.



Sollten Sie eine solche Situation beobachten, wählen Sie sofort den Notruf 112 und versuchen Sie der Person einen Rettungsring, einen Ast oder ein Seil zuzuwerfen. Wer einbricht, sollte die Arme schnell ausbreiten, um ein Untertauchen unter das Eis zu verhindern. Brechen Sie das Eis in Richtung Ufer so lange ab, bis es wieder dicker wird. Versuchen Sie sich auf die Eisoberfläche zu rollen und kriechend zurück an Land zu gelangen.



