Vorst, Oedter Straße, 21.12.2023 Heute Nachmittag um 14.21 Uhr kam es zu einem LKW-Unfall auf der Straße zwischen Vorst und Oedt, bei dem Fahrer des Lastwagens verletzt wurde.

Tönisvorst (ots) - Dieser konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde durch die Notfallsanitäter des Kreis Viersen versorgt.

Da während der Sicherungsarbeiten im angrenzenden Waldstück "Rottheide" Bäume umstürzten und auch ein durch den Unfall beschädigter Baum instabil war, wurde der Unfallbereich großräumig abgesperrt. Die 18 Einsatzkräfte sicherten das verunfallte Fahrzeug gegen eine Brandgefahr und auslaufende Betriebsstoffe ab.

Zudem stand von Oedt her kommend ein Gelenkbus im Rückstau des Unfallgeschehens. Dieser befand sich im Fallbereich der Bäume und konnte durch den Fahrer alleine nicht umgesetzt werden. Die Passagiere, fünf Jugendliche, wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht und durch die Feuerwehr zu einer sicheren Haltestelle gefahren. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofes den Busfahrer beim Zurücksetzen des Fahrzeugs. Nach einigen hundert Metern konnte dieser die angrenzenden Feldwege zur Umkehr nutzen.

Bis zum Abschluss der gefährlichen Bergungs- und Sicherungsarbeiten bleibt die Oedter Straße in beide Richtungen gesperrt.

An der Zugmaschine entstand ein Totalschaden, zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.