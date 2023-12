Sonntag, 24.12.2023, 11.00 Uhr, Geldener Straße, Tönisvorst - St.Tönis Traditionsgemäß, denn wie eigentlich schon seit vielen Jahren üblich, stattete der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alexianer Seniorenheims St.

Tönisvorst (ots) - Tönis an der Gelderner Straße in St. Tönis einen kleinen, weihnachtlichen Besuch am Morgen des Heiligen Abends ab. Die Musiker spielten für die Bewohnerinnen und Bewohner einige Weihnachtslieder und stimmten so alle Anwesenden in die festlichen Weihnachtsfeiertage ein. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenhauses, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner erfreuten sich an den dargebotenen Musikstücken mit Trompeten, Flöten und Co.

Von den Bewohnern darauf angesprochen, wurde auch vom Auftritt der Musiker im Kölner Dom vor einigen Tagen berichtet.