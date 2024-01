Nachdem die Silvesternacht für die Feuerwehr Tönisvorst ruhig verlief, mussten die Einsatzkräfte am 01.01.24 gegen 21:20 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Vorster Straße ausrücken.

Tönisvorst (ots) - Weiteren Meldungen zu Folge sollte der PKW auch noch brennen.



Bei Eintreffen der schnell herbei geeilten Feuerwehrmänner und -frauen stellte sich glücklicherweise heraus, dass sich die betroffene Person nicht mehr im Fahrzeug befand. Jedoch stand das Auto bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr und einem Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wege geleitet. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde die Umgebung des Unfallortes mit einer Wärmebildkamera abgesucht, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es weitere Personen beteiligt sind. Kurze Zeit später hat sich dies nicht bestätigt.



Nachdem der Brand gelöscht, die verunfallte Person durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde, unterstützte die Feuerwehr durch das Ausleuchten der Einsatzstelle die Unfallaufnahme.



Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz für die 44 Einsatzkräfte der Feuerwehr Tönisvorst beendet.