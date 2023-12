Am Sonntag,03.12.2023, um 15:47 Uhr wurde die Feuerwehr Velbert durch die Kreisleitstelle Mettmann zu einem Wohnungsbrand auf der Friedrichstr.

Velbert (ots) - in Velbert-Mitte alarmiert.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte war zunächst ein Brandgeruch im Treppenraum wahrnehmbar.



Bei der Erkundung des Außenbereichs des Gebäudes mittels Drehleiter konnte eine starke Verrauchung in einer Wohnung im 3. Obergeschoss festgestellt werden.



Nach Aussagen anderer Bewohner befand sich zu dem Zeitpunkt keine Personen in der Wohnung.



Umgehend wurde ein Trupp mit Atemschutz und einem Löschangriff in die Wohnung zur Brandbekämpfung geschickt.

Zur Freihaltung der Rettungswege von Rauch wurden ein Lüfter sowie ein Rauchschutzvorhang an der Brandwohnung vorgenommen. Vor dem Gebäude wurde ein Sicherheitstrupp gestellt.



In der Wohnung konnte die Brandursache ausfindig gemacht und abgelöscht werden.



Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wurde die Wohnung an die Mieter übergeben.

Diese bleibt jedoch vorerst unbewohnbar.



Durch den Hausmeister wurde die betroffenen Wohnung strom- und gaslos geschaltet.



Im #EinsatzfürVelbert waren insgesamt 21 Kräfte der Löschzüge Velbert-Mitte und der hauptamtlichen Wache.



Personen wurden keine verletzt.



Zu der Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens kann derzeit keine Aussage getroffen werden.



Der Einsatz war um 17:44Uhr beendet.