Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Raupenbagger mussten am Dienstag, den 12. Dezember 2023 um 19:15 Uhr die Feuerwehren aus Kölbingen, Brandscheid und Westerburg ausrücken.

Kölbingen (ots) - Ein PKW, welcher die K73 von Westerburg in Richtung Kölbingen befuhr, war kurz vor Kölbingen in das Heck eines kleineren Raupenbaggers gekracht. Die beiden Insassen konnten bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Wehren vom Rettungsdienst aus ihrem Gefährt befreit und medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese weiträumig aus.

Die Insassen des PKW erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Baggers wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 20:30 beendet.