Kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen schlug ein Rauchmelder in der KiTa am Hallenbad in Friedrichsfeld Alarm.

Voerde (ots) - Da parallele Anrufe bei der Kreisleitstelle von einer Rauchentwicklung berichteten, wurde die höchste Alarmstufe für alle Voerder Feuerwehreinheiten ausgelöst.



Die ersten eintreffenden Kräfte konnten eine leichte Verrauchung feststellen, die durch einen technischen Defekt einer Elektroheizung ausgelöst wurde. Die Heizung wurde außer Betrieb genommen und die Räumlichkeiten gelüftet.



Hervorzuheben ist das umsichtige Verhalten der Betreuer:innen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr waren alle Kinder aus dem Gebäude evakuiert worden.



Der Einsatz war nach gut 20 Minuten beendet.