Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr Ahlen um 14:20 Uhr im Ortsteil Dolberg alarmiert.

Ahlen (ots) - Hier brannte es in einer Wohnung im 1.OG. Eine Person wurde vermisst, diese war aber unterwegs, wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte. Ein Trupp wurde unter Atemschutz eingesetzt. Personen konnten in der Wohnung nicht gefunden werden. Der Brand wurde abgelöscht und die Wohnung entraucht. Diese ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.