Am vergangenen Wochenende konnte der letzte Lehrgang für dieses Jahr abgeschlossen werden.

Wenden (ots) - Nicht nur im Bereich der Grundausbildung konnte die Feuerwehr Wenden in diesem Jahr ihre Kameradinnen und Kameraden aus- und fortbilden. Mehrere Seminare und Fortbildung an den verschiedensten Standorten hatte Ausbildungsleiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kevin Frohnenberg ins Repertoire für das Jahr 2023 gepackt.



-Neue Sprechfunker in den Feuerwehreinheiten-



23 neue Sprechfunker haben ihre Prüfung am vergangenen Wochenende erfolgreich bestanden.

Der Lehrgangsleiter, Brandinspektor Peter Arenz stellte neben bestehenden Vorgaben an zwei Wochenende ein ausgewogenes Programm für die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Neben einigen rechtlichen Grundlagen, die unteranderem auch die Geheimhaltung des Sprechfunkverkehr betrafen, gehörten die Technischen Grundlagen sowie die Handhabung der verschiedensten Geräte dazu. Der Digitalfunk, welcher bereits seit mehreren Jahren im Kreis Olpe funktioniert, bietet eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten, welche mit besonderem Augenmerk betrachtet werden muss. Die Verständigung über Funkgeräte ist in vielen Einsatzsituationen meist der einzige Weg um eine Kommunikation durchzuführen und wichtige Informationen weiterzuleiten. Nicht nur mit der Kreisleitstelle Olpe wird die Kommunikation hierüber aufrechterhalten, sondern auch mit dein einzelnen Feuerwehrtrupps in den jeweiligen Einsatzszenarien. Deswegen hatten die Teilnehmer ausgiebig die Möglichkeit bei verschiedensten praktischen Sprechfunkübungen sich für die praktische Prüfung vorzubereiten. Besonderen Wert legten Arenz und sein Team auch auf das aufzeigen der Grenzen im Digitalfunk und wie mit mehreren zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln diese Grenzen erweitert werden können. So besichtigte man unter anderem die auf dem Firmengelände von Amazon in Gerlingen platzierte Objektfunkanlage. Dieses Anlagennetz erweitert die Kommunikationsmöglichkeit der Feuerwehr im Fall eines Einsatzes. Auch Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Joachim Hochstein referierte während des Lehrgangs. Er stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Funk- und Führungskonzept der Feuerwehr Wenden vor, welches gerade bei größeren Einsatzstellen große Bedeutung gewinnt.



Nach dem erfolgreichen Ablegen der praktischen und theoretischen Prüfung waren sich Kevin Frohnenberg und Peter Arenz einig, dass alle Teilnehmer den Lehrgang mit Bravour bestanden haben.