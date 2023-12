Am 19.12.2023 um 23:58 Uhr wurden mehrere Einheiten zu einem brennenden Carport in den Mesewinkler Weg (OT Ohl) alarmiert.

Wipperfürth (ots) - Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle mitgeteilt, dass weitere Anrufe eingegangen sind und nun eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus stattfindet.



Diese Lage bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte. Es wurden zwei in Vollbrand stehende Carports sowie drei darin befindliche PKW vorgefunden. Das Feuer griff bereits auf die Dachstühle zweier angrenzender Wohnhäuser über. Sofort wurden Riegelstellungen eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Durch die hohe Hitzeentwicklung hatten sich die Flammen jedoch bereits in die Holzkonstruktion der Dachstühle vorgearbeitet, sodass diese ebenfalls in Vollbrand standen.



Insgesamt waren ca. 150 Einsatzkräfte und mehrere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz im Einsatz.



Die meisten Einsatzkräfte konnten bis 06:00 Uhr die Einsatzstelle verlassen. Die Einheit Klaswipper bleibt weiterhin zur Brandwache vor Ort.