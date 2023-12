PKW Brand in Werne.

© PKW Brand in Werne.

Am Freitagmittag wurde der Löschzug 3 Stockum um 13:32 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - PKW-Brand" in den Kiwitzheidweg in Werne-Stockum alarmiert.

Werne (ots) - Vor Ort brannte ein PKW im gesamten Motorraum, sowie ein Teil des Innenraums. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs wurde umgehend der Löschangriff über das Schnellangriffsrohr vom Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) vorgenommen. Es befand sich glücklicherweise keine Person mehr im Fahrzeug. Der PKW-Brand wurde mittels Wasser von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht und abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.



Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Die Einsatzstelle konnte nach rund einer Stunde an die Polizei übergeben werden.