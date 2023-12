23.12.2023 > 11:10 Uhr - 18:00 Uhr Am Samstag den 23.12.23 wurde telefonisch durch den Leiter der Feuerwehr Selm eine Anfrage über die Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern beim Leiter der Feuerwehr in Werne gestellt.

Werne (ots) - Daraufhin ließ die Leitung der Feuerwehr Werne den Löschzug 1 Stadtmitte sowie den Löschzug 3 aus Stockum alarmieren um mit Atemschutzgeräteträgern in Selm zu unterstützen. Es wurde der 3-ELW1 als Führungsfahrzeug sowie das 3-LF20 und 1-LF20KATS eingesetzt. Um nach dem Einsatz die verschmutzten Einsatzkräfte entkleiden zu können wurde der Gerätewagen Logistik [1-GW-L1] mit der Hygienekomponente ebenfalls mit nach Selm entsandt. Als geschlossener Verband fuhren die Fahrzeuge alarmmäßig den Bereitstellungsraum in der Industriestraße in Selm an. Nach einer ersten Lageeinweisung wurden auch schon die ersten Trupps zur Unterstützung der Kameraden aus Selm eingesetzt. Die Löschmaßnahmen im Keller einer Industriehalle war Aufgrund der ungeeigneten Lagerung von Kleidung und Hausraut in dem Kellergeschoss sehr personalintensiv. Es brannte in einem Kellerraum ca. 1m hoch gestapelte Kleidung und Haushaltsgegenstände auf einer Fläche von ca. 100 m2. Unzählige Trupps aus Selm waren bereits mehrer Stunden unters Atemschutz im Einsatz. Ein Bagger fuhr zur Unterstützung immer wieder in die Berge von Gegenständen um diese aus dem Keller zu holen um diese ablöschen zu können. Diverse Bereiche im Keller waren jedoch für den Bagger nicht zu befahrbar. Diese Bereiche wurden dann durch mehere Trupps händisch leer geräumt und die Brandnester im Unrat mit einem C-Strahlrohr abgelöscht. Über den Tagesverlauf waren 6 Trupps unter PA zur Unterstützung im Einsatz. Zu Spitzenzeiten waren 3 Bagger gleichzeitig damit beschäftigt die brennenden Gegenstände aus dem Kellergeschoss auf einen Vorplatz zu transportieren um sie dort ablöschen zu können. Nachdem die Einsatzkräfte nach dem Einsatz entkleidet und mit frischer Kleidung versorgt waren konnte um circa 16:45 Uhr die Einsatzstelle verlassen werden. Die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren Selm und Werne welche ebenfalls einen Ausbildungsverbund betreiben, war wiedereinmal vorbildlich. Ebenfalls die Verpflegung durch das Rote Kreuz aus Selm ließ keine Wünsche offen. An diesem Einsatz beteiligt waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne. Die Freiwillige Feuerwehr Werne bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.