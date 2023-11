Der Löschzug 1 Stadtmitte wurde am Mittwoch den 29.11.23 um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Medien auf die Kreuzung Lünener Straße, Berliner Straße in Werne gerufen.

Werne (ots) - An der Ampel war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Glücklicherweise wurde keine der beiden Beteiligten verletzt. Die Mitglieder des Löschzuges sperrten für die Säuberungsarbeiten den Kreuzungsbereich. Die auslaufenden Medien wurden abgestreut und mit Besen und Schaufel wieder aufgenommen. Sicherheitshalber wurden die Batterien der verunfallten PKW abgeklemmt. Per Muskelkraft wurde der nicht mehr fahrbereite PKW aus dem Kreuzungsbereich entfernt. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 40 Minuten gesäubert an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei und der Rettungsdienst.