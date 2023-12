Die Freiwillige Feuerwehr Werne wünscht Euch einen schönen und ruhigen Jahreswechsel, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024!

Werne (ots) - Das Wetter soll zum Jahreswechsel in unserer Region sehr wechselhaft sein.



Wir geben Euch noch ein paar Tipps für die Silvesternacht:



- Feuerwerkskörper und Raketen sind "Sprengstoff". Jugendliche

unter 18 Jahren sollten nicht damit hantieren.

- Beachtet unbedingt die Gebrauchshinweise der Hersteller. Mit

wenigen Ausnahmen ist eine Verwendung von Feuerwerk in

geschlossenen Räumen verboten.

- Zündet Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist. Das

Abbrennen der Böller in unmittelbarer Nähe von Kirchen,

Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist untersagt. Dieses

Verbot gilt auch für Fachwerk- und Reetdachhäuser.

- Nach dem Anzünden einen ausreichenden Sicherheitsabstand

einnehmen. Feuerwerkskörper und Raketen nicht blindlings weg

werfen - und niemals auf Menschen zielen. Nicht gezündete

Feuerwerkskörper (Blindgänger) niemals erneut entzünden.

- Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst herstellen oder illegal

vertriebenes Feuerwerk erwerben. Hierbei kann es zu schwersten

Verletzungen kommen!

- Feuerwerkskörper so aufbewahren, dass keine Selbstentzündung

möglich ist. Feuerwerk niemals am Körper tragen, etwa in Jacken-

oder Hosentaschen.

- Die Wohnung in der Silvesternacht am besten vor Brandgefahren

schützen. Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände

sollten von Balkonen und Terrassen entfernt werden. Fenster und

Türen geschlossen halten.



Und solltet Ihr dennoch Hilfe benötigen - die Freiwillige Feuerwehr Werne ist auch dieses Jahr zwischen den Feiertagen rund um die Uhr für Euch da!



