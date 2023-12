Freitag, 15.12.2023 - Am Freitagabend besuchten die Eheleute Mohr aus Vynen die Einsatzkräfte des Löschzugs Xanten-Nord auf deren Dienstabend im Feuerwehrhaus am Spettmannsweg.

Xanten (ots) - Ende Oktober erlitt Herr Mohr einen Schlaganfall. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten war es dem alarmierten Rettungsdienst nicht alleine möglich Herrn Mohr so schnell und schonend wie möglich aus der Wohnung zum Rettungswagen zu transportieren, sodass die Feuerwehr zur sog. Tragehilfe alarmiert wurde. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften schließlich einen schnellen Transport in ein geeignetes Krankenhaus zu gewährleisten.



Aufgrund des schnellen Handelns überstand Herr Mohr diesen medizinischen Notfall ohne Folgeschäden. Während der Behandlung wurde ihm von den Ärztinnen und Ärzten immer wieder verdeutlicht, wie wichtig das schnelle Handeln der Einsatzkräfte für seine vollständige Genesung gewesen ist.



Seiner Frau, die selber im medizischen Bereich tätig ist, seinen Kindern und ihm selber war es daher ein wichtiges Anliegen den Einsatzkräften zu danken. Sie schilderten eindrucksvoll, wie sie den Einsatz erlebt haben und was der positive Verlauf für sie bedeutet.



Für die Einsatzkräfte des Löschzugs Xanten-Nord war dies eine seltene und sehr wertvolle Erfahrung, ein so direktes positives Feedback zu ihrer Arbeit im Ehrenamt zu bekommen.



Zusätzlich zum Feedback hatten die Eheleute auch für ein gemeinsames Abendessen gesorgt. Im lockeren Gespräch betonte man gegenseitig, dass man auf ein einsatzbezogenes Wiedersehen gerne verzichtet, aber sehr dankbar für den Einsatz und das erhaltene Feedback ist.