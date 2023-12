Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - übermittelt.

Bonn (ots) - Dies entspricht einem Zuwachs von 31 % gegenüber 2021.



Zur weiteren Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit hat die FIU ca. 1.300 Ersuchen von ausländischen FIUs beantwortet und knapp 30.900 Spontanmeldungen versandt. Die Gesamtzahl aller Vorgänge im internationalen Bereich hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit mehr als verdoppelt. Insbesondere die Anzahl der ausgehenden Spontaninformationen an ausländische FIUs ist dabei deutlich gestiegen.



Zudem hat die FIU im Jahr 2022 insgesamt über 5.100 nationale Ersuchen beantwortet. Die Anfragen der inländischen Behörden, wie z.B. von Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten, haben damit einen neuen Höchststand erreicht. Bei insgesamt 319 inländischen Ersuchen lagen Bezüge zu staatsschutzrelevanter Kriminalität, zu Sanktionsverstößen bzw. zu Terrorismusfinanzierung vor.



Schließlich hat die FIU den Verpflichteten zwölf Typologiepapiere und weitere Produkte der strategischen Analyse zur Verfügung gestellt.

Die Anzahl der eingegangenen Verdachtsmeldungen ist erneut gestiegen. Mit insgesamt 337.186 erreichten die FIU 38.679 mehr Verdachtsmeldungen als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 13 %. Mit rund 97 % entfiel der größte Anteil des Meldeaufkommens abermals auf den Finanzsektor. Aus dem Nichtfinanzsektor erreichten die FIU knapp 2.000 Verdachtsmeldungen mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist hier erneut überproportional, jedoch nicht mehr so ausgeprägt wie im Jahr 2021.



Auf der Grundlage der erweiterten Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union, die insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erlassen wurden, überprüft die FIU ihren Meldebestand priorisiert und fortlaufend auch zur Identifizierung potentieller Sanktionsumgehungen und unterrichtet die mit der Sanktionsdurchsetzung beauftragten Behörden von Amts wegen unverzüglich über relevante Informationen für die dortige Aufgabenwahrnehmung.



Statement von Daniel Thelesklaf, Leiter der FIU:



"Der kontinuierliche Zuwachs der von der FIU verfassten Analyseberichte verdeutlicht erneut, dass die gesellschaftliche sowie politische Aufmerksamkeit und die damit einhergehende Sensibilität für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fortwährend steigt. Diese Entwicklung begrüße ich sehr, obwohl wir mit dem stetig zunehmenden Meldeaufkommen auch Herausforderungen zu bewältigen haben, die sich künftig durch eine konsequente Anwendung von automatisierten Analysevorgängen lösen lassen. Hier sind wir auf einem guten Weg.



Von herausgehobener Bedeutung wird dabei die strikte Anwendung einer risikobasierten Analysepraxis und die damit verbundene Fokussierung auf komplexe Umfangssachverhalte sein, die nach der "Spur des Geldes", gemäß dem sogenannten "follow-the-money-Ansatz", auszuleuchten sind, um insbesondere grenzüberschreitende und komplexe Geldwäschesachverhalte aufzudecken.



Die FIU trägt damit - gemeinsam mit ihren nationalen sowie internationalen Partnern - maßgeblich zum Schutz der Integrität des deutschen Finanzsystems bei und verhindert so aktiv und nachhaltig den Missbrauch durch Kriminelle.



Wir sind uns über die Verantwortung unserer Aufgabe bewusst und widmen uns dieser mit größtmöglichem Engagement. Die jüngst in Kraft getretenen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Klarstellung der risikoorientierten Arbeitsweise der FIU werden dies nachhaltig unterstützen."