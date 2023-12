Ein spannender, fiktiver Kriminalfall, authentische Ermittlungsszenen, mitreißende Vernehmungen - wer könnte einen Krimi wohl besser inszenieren als die Polizei selbst? Entstanden ist ein völlig neues Hörerlebnis zwischen Hörbuch und Hörspiel, das von der hessischen Polizei nicht nur in Wiesbaden geschrieben und produziert wurde, sondern auch hier spielt.

Wiesbaden (ots) - Und das zum Teil mit echten Polizistinnen und Polizisten in Sprecherrollen.



Die Hessen übernehmen damit eine echte Vorreiterrolle, denn es ist das erste Audio-Format dieser Art, das je von einer Polizei auf den Markt gebracht wurde.



Am 23. Dezember werden die ersten drei Episoden des 90 Minuten langen Hör-Krimis auf vielen unterschiedlichen Audio-Kanälen abrufbar sein. Die folgenden Episoden erscheinen immer mittwochs und samstags.



Vor heimischer Kulisse



Die imaginäre Handlung besticht durch spannende Verwicklungen vor heimischer Kulisse. Einer jungen Frau wird ihre Joggingrunde im Kurpark zum Verhängnis; eine erste Spur führt ins Theaterparkhaus.

Was weiß ihr Verlobter und wie kann das Ermittler-Team die Wahrheit ans Licht bringen?



Im Laufe der einzelnen Episoden erleben Hörerinnen und Hörer einen packenden Kriminalfall, nehmen Verdächtige ins Visier und fiebern der Auflösung entgegen. So authentisch und spannend, als wäre man selbst dabei.



Das einzigartige, neue Hör-Krimi-Format mit 90-minütiger authentischer Spannung, das von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in Wiesbaden produziert wurde, ist auf verschiedenen Audio-Kanälen wie Spotify, Deezer oder auch https://copcast.podigee.io/ abrufbar.