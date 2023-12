Am 27.

Aachen (ots) - November 2023 fand beim Hauptzollamt Aachen ein Aktionstag gegen Gewalt an Frauen statt. Anlass war der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen", der am 25. November begangen wird. Mitarbeiterinnen des WEISSEN RINGS e.V. informierten teilnehmende Beschäftigte, wie sich Betroffene schnell, unbürokratisch und kostenlos helfen lassen können. Zum Beispiel, wenn es um häusliche Gewalt, Bedrohungen und Übergriffe durch Dritte im Dienst geht.



Simone Borsten, die Außenstellenleiterin des "WEISSEN RINGS Aachen - StädteRegion" erklärte, dass ein massiver Anstieg von Bedrohungen und Übergriffen gegen Frauen verzeichnet werde. Auch die Intensität der Übergriffe habe sich verstärkt. Eine Zollbeamtin berichtet aus ihrem Alltag im Außendienst und bestätigt diese Entwicklung. Im Dienst beschimpft, beleidigt und sogar bespuckt zu werden, gehört weitestgehend zum Arbeitsalltag.



Neben dem Aktionstag gegen Gewalt an Frauen bietet das Hauptzollamt Aachen weitere präventive Maßnahmen in diesem Themenfeld an. So startet in naher Zukunft eine neue Trainingseinheit "Selbstverteidigung für Frauen". Interessierte weibliche Beschäftigte werden von einem Zoll-Einsatztrainer in der waffenlosen Selbstverteidigung geschult.