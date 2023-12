Wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung bleiben folgende Zollämter geschlossen: - Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45326 Essen, am 14.12.2023 ab 12:00 Uhr - Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str.

Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Essen (ots) - 1a, 46446 Emmerich, am

15.12.2023 ab 11:00 Uhr



Abholungen von Postsendungen sind an diesen Tagen nur bis 11:00 bzw. 12:00 Uhr möglich.



In dringenden Angelegenheiten können Warenabfertigungen durch die Zollämter Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg (Tel.: 0203/ 809190) und Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen (Tel.: 02839/ 391) vorgenommen werden.