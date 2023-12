Bei einer Kontrolle am 4.

Erfurt (ots) - Dezember beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen u. a. 55 Ecstasy-Tabletten.



Der polnische Pkw des 25-jährigen Mannes wurde zuvor an der Tank- und Raststätte Frankenwald an der Autobahn 9, Fahrtrichtung Nord, für eine verdachtsunabhängige Kontrolle ausgewählt. Aufgrund des nervösen Auftretens und des vielen unübersichtlichen Gepäcks, entschlossen sich die Beamten, den Mann und sein Fahrzeug genauer zu kontrollieren.



Die Genauigkeit der Zöllner wurde mit dem Fund diverser Betäubungs- und Dopingmittel belohnt. So fanden sie in einem transportierten Schrank 55 Ecstasy-Tabletten, 7 Injektionsfläschchen und 15 Tabletten diverser Dopingmittel. In der Beintasche des Mannes befanden sich außerdem 2,8 Gramm Crystal. Weiterhin wurden 4 Gramm Marihuana sowie 12 Glasröhrchen, eine Bong und 2 Crusher jeweils mit Marihuana-Anhaftungen festgestellt.



Da der Mann die Betäubungs- und Dopingmittel nicht freiwillig herausgab, beschlagnahmten die Zöllner diese und leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Da er zusätzlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde der 25-jährige Mann an die örtlich zuständige Polizeidienststelle übergeben.



Die Ermittlungen dauern weiterhin an.