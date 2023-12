Am Mittwoch vergangener Woche führten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Nordhausen, gemeinsam mit Mitarbeitern des Vollzugsdienstes des Landratsamtes Nordhausen, im Stadtgebiet Nordhausen Kontrollen im Prostitutionsgewerbe durch.

Erfurt (ots) - Im Rahmen der durchgeführten Maßnahme wurden insgesamt zehn Personen in entsprechenden Etablissements angetroffen und geprüft.



Eine 41-jährige weißrussiche Staatsangehörige verfügte nicht über den ihr die Tätigkeit gestattenden Aufenthaltsstatus. Ihre vorgelegten Personaldokumente wurden deshalb zunächst eingezogen und zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Behörde übergeben. Die weitere Tätigkeit wurde ihr untersagt.



Bei einer 59-jährigen thailändischen Staatsangehörigen wurde festgestellt, dass ihr Aufenthaltstitel mit der entsprechenden Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit abgelaufen ist. Sie habe sich laut eigenen Angaben bereits um eine Verlängerung bemüht, was derzeit weitergehend geprüft wird. Sie durfte ihrer Tätigkeit vorerst weiter nachgehen.



Die weitere Bearbeitung erfolgt nunmehr durch die zuständigen Behörden in eigener Zuständigkeit.