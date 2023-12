Insgesamt 313 Stangen unversteuerte Zigaretten stellten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg vor wenigen Tagen bei der Überprüfung eines aus Südosteuropa kommenden Kleintransporters sicher.

Regensburg (ots) - Die Zöllner zogen das Fahrzeug nahe Straubing aus dem fließenden Verkehr und brachten es zu einem nahe gelegenen Autobahnrastplatz. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme gab der 45-jährige Fahrer an, keinerlei anmeldepflichtige Waren dabei zu haben und sich auf dem Weg nach Frankreich zu befinden. Doch so leicht ließen sich die erfahrenen Further Zöllner nicht hinters Licht führen und nahmen das Fahrzeug genauer unter die Lupe:

Bereits beim Öffnen der Motorhaube kam eine größere Menge an Zigaretten zum Vorschein.



Daraufhin unterzogen die Zöllner das Fahrzeug in einer Halle einer Intensivkontrolle und wurden weiter fündig:

Im Dachhimmel befanden sich 80 Stangen, im Motorraum 78 Stangen, in der Heckklappe, hinter der Verkleidung, 70 Stangen, in einer Lautsprecherbox 43 Stangen, in den hinteren Sitzbänken 22 Stangen sowie im persönlichen Gepäck des Fahrers 15 Stangen unversteuerte Zigaretten.

Somit stellten die Further Zöllner insgesamt 62.400 Stück Schmuggelzigaretten verschiedener Hersteller sicher und leiteten gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein, der Steuer-schaden beläuft sich auf rund 11.600 Euro.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch das Zollfahndungsamt München.



Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den Beschuldigten Haftbefehl.

Auf Grund von Nachermittlungen ist eine Veröffentlichung des bereits Anfang Dezember erfolgten Aufgriffs erst jetzt möglich.

Bild: Hauptzollamt Regensburg