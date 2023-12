Deißlingen: Insgesamt 18 gefälschte Umhängetaschen zweier namhafter Luxuslabels entdeckte der ZOLL in Deißlingen am 29.

Singen (ots) - November in einem Postpaket aus China. Ein junger Mann aus Villingen-Schwenningen hatte die Plagiate für rund 100 US Dollar im Internet gekauft. Nach Aussage des Anfangs 20-Jährigen hatte er die Modelle für sich und Freunde bestellt, um das tägliche Outfit durch die farblich abgestimmten Umhängetaschen modisch zu ergänzen.



Schon beim Öffnen der Paketsendung viel dem Abfertigungsbeamten auf, dass die Luxustaschen unsortiert und ohne die üblicherweise aufwendige Verpackung versendet wurden. Die minderwertige Aufmachung, die schlechte Verarbeitung sowie der niedrige Preis, erhärtete die Vermutung, dass es sich um Plagiate handeln dürfte.



Die Taschen wurden daher sichergestellt und die Markeninhaber informiert. Mittlerweile bestätigten diese, dass es sich um Fälschungen handelt.



"Die sichergestellten Handtaschen werden vom ZOLL vernichtet. Außerdem drohen dem Mann zivilrechtliche Verfahren der Markeninhaber", so Daniela Bippus, Leiterin des Zollamts Deißlingen.