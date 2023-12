Am vergangenen Dienstag kontrollierten Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Würzburg eine Gaststätte im Raum Aschaffenburg.

Aschaffenburg (ots) - Als die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Schweinfurt das Restaurant betraten, flüchteten drei Arbeitskräfte in die obere Etage des Gebäudes. Die aufmerksamen Zöllnerinnen und Zöllner verfolgten die Personen und hinderten sie daran, sich der Kontrolle zu entziehen.

Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich bei den Arbeitnehmerinnen um georgische Staatsangehörige handelte, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Eingereist waren die Personen mit gefälschten slowakischen Pässen, die vorab gegen ein Entgelt im dreistelligen Bereich erworben wurden.



Gegen die drei georgischen Arbeitskräfte wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Aber auch gegen den Inhaber Restaurants wird nun wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt ermittelt.



Zusatzinformation:



Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Hauptzollamt Schweinfurt führt Prüfungen von Personen und Geschäftsunterlagen sowie Ermittlungen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch.

Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein besonderes Augenmerk auf die Hotellerie und Gastronomie. Immer wieder stellt die FKS in diesen personalintensiven Branchen mit stark variierenden Arbeitszeiten und -aufkommen Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulations- und Begehungsformen fest.



Das Aufgabenfeld der FKS reicht von Präventionsaufgaben bis hin zu komplex gestalteten Missbrauchsformen von Sozialleistungen und illegaler Beschäftigung.



Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit stehen auch auf www.zoll.de zur Verfügung.