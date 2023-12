Neue Pressesprecherin des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung ist Marie Boywitt.

Schwerin (ots) - Die 33-Jährige ist seit November 2018 im Innenministerium tätig, anfangs als Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hat nun die neuen Aufgaben der Pressesprecherin offiziell übernommen. Zuvor war sie als Journalistin für das Medienhaus Nord tätig.



Frau Boywitt ist unter der Telefonnummer 0385/588 12003 bzw. der

E-Mail an marie.boywitt@im.mv-regierung.de oder presse@im.mv-regierung.de zu erreichen.



Robert Kindt ist Ansprechpartner im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Auftritte des Ministeriums in den Sozialen Medien. Der

36-Jährige ist seit März 2019 in der Landesverwaltung tätig und gehörte schon im ehemaligen Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung zum Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Herr Kindt ist unter der Telefonnummer 0385/588 12052 bzw. per E-Mail an robert.kindt@im.mv-regierung.de zu erreichen.