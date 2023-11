Bauminister Christian Pegel wird am Montag zusammen mit Grabows Bürgermeisterin Kathleen Bartels und dem Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg das neue Verwaltungsgebäude in Grabow einweihen.

Schwerin (ots) - Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.



Termin: Montag, 4. Dezember 2023, 15 Uhr



Ort: Marktstraße 9, 19300 Grabow



Das städtebaulich bedeutsame Gebäudeensemble ist seit 2020 grundlegend saniert, modernisiert und mit einem Erweiterungsbau versehen worden. Die Gesamtkosten betrugen rund 3,5 Millionen Euro, knapp 2,2 Millionen Euro an Städtebaufördermitteln flossen in das Vorhaben. In dem neuen Gebäude werden Bereiche der Verwaltung im Stadtzentrum untergebracht, die zuvor in der Berliner Straße ansässig waren.