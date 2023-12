Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Montag an den Bürgermeister der Stadt Neukloster im Landkreis Nordwestmecklenburg, Frank Meier, jeweils einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 170.000 Euro für die Neubeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 20) und eine Sonderbedarfszuweisung über gut 190.000 Euro für eine neue Drehleiter der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.

Termin: Montag, 18. Dezember 2023, 16.30 Uhr



Ort: Bergstraße 6A, 23992 Neukloster



Das neue Löschfahrzeug (LF 20) ersetzt ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1999. Die neue Drehleiter wird ein Vorführfahrzeug aus dem Jahr 2004 ersetzen, das für hochgeschossige Gebäude zu klein ist.

Beide Fahrzeuge werden die Neukloster Feuerwehr technisch auf den neuesten Stand bringen und für überregionale Einsätze zur Verfügung stehen.