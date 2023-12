Bei einem Festakt mit geladenen Gästen aus Politik, Justiz und Führungskräften der Polizei wurde heute Frank Gautsche als neuer LKA-Vizepräsident ins Amt eingeführt.

Mainz (ots) - Zudem verabschiedete sich das rheinland-pfälzische LKA von Hans Kästner, dem langjährigen Abteilungsleiter für Politisch Motivierte Kriminalität. Kästner ist seit Mitte November dieses Jahres neuer Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz.



Frank Gautsche wurde bereits Anfang Juli 2023 zum neuen rheinland-pfälzischen Vizepräsidenten des Landeskriminalamtes berufen.

Der 55-jährige Pirmasenser begann 1989 bei der Bereitschaftspolizei seine polizeiliche Laufbahn. Nach dem Polizeistudium war er in verschiedenen Kommissariaten als Ermittler eingesetzt. Mit erfolgreichem Abschluss an der damaligen Polizeiführungsakademie in Münster übernahm er 2005 als junger Kriminalrat eine Führungsfunktion im Lagezentrum des Mainzer Innenministeriums.



Es folgten die Leitung der Polizeiinspektion Bingen und der Kriminalinspektion Speyer, bis er vor rund zehn Jahren zum Polizeipräsidium Westpfalz wechselte. Dort wurde er in Leitungsfunktionen im Stabsbereich, der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 und der Zentralen Kriminalinspektion eingesetzt. Über drei Jahre lang war er Chef der dortigen Kriminaldirektion bis er im November 2022 zum Polizeivizepräsidenten in Trier ernannt wurde.



Der neue LKA-Vizepräsident bedankte sich in seiner Antrittsrede für den offenen und herzlichen Empfang im Landeskriminalamt und freut sich auf seine neuen Aufgaben.