Nach der vollendeten Sprengung eines Geldautomaten der Deutschen Bank im Obergeschoss des Einkaufszentrums Citti-Park in Kiel sucht das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) nun Zeug:innen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können.

Kiel (ots) - Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Geldautomat in der Nacht zu Sonntag, 31. Dezember 2023, gegen 3.10 Uhr gesprengt. Die Täter sind von Süden über die Saarbrückenstraße und die Straße Zum Hasseer Bahnhof bis zum Citti-Park gefahren. Vom dortigen Wendehammer sind sie vermutlich zu Fuß über den angrenzenden Bahnsteig der Haltestelle "Kiel-Hassee Citti-Park" zum Einkaufszentrum gelangt, wo sie sich gewaltsam Zugang verschafften und den Geldautomaten sprengten.



Der Fluchtwagen wurde um 3.08 Uhr über die Veloroute 10 zum Bahnsteig hinter dem Citti-Park gefahren und dort bereitgestellt. Die Täter stiegen gegen 3.14 Uhr in den Wagen und entfernten sich in nördliche Richtung (in Richtung Hasseldieksdammer Weg) über die Veloroute 10.



Um 3.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer aus der Gegenrichtung kommend die Veloroute 10. Eventuell hat dieser Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Fluchtfahrzeug gemacht.



Der Fahrradfahrer und mögliche weitere Zeug:innen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431/160-42529 oder unter Polizeiruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.