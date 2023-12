Ein Feuer verursachte am zweiten Weihnachtsfeiertag in Weißensee Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Landkreis Sömmerda (ots) - Gegen 18:45 Uhr war aus noch ungeklärter Ursache ein Nebengelass in der Otto-John-Straße in Brand geraten. Die Flammen griffen dabei auch auf ein benachbartes Gebäude über. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Gegenwärtig wird ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (JN)