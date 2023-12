Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag auf einer Landstraße zwischen Stotternheim und Schwansee.

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 67-jährige Frau war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Ford von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Die Fahrerin wurde aufgrund der Kollision in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die Landstraße zeitweise voll gesperrt werden. (JN)