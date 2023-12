Diebe versuchten am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr in eine Firma in Frienstedt einzubrechen.

Erfurt (ots) - Als sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten, lösten sie allerdings den Alarm des Gebäudes aus und suchten schnell das Weite. Sofort alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, wurden diesen aber nicht mehr habhaft. Bereits vor etwa zwei Wochen hatten Unbekannte versucht in dieselbe Firma einzubrechen. Auch hier scheiterten sie an einer Tür. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (JN)