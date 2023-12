Mittwochmorgen verursachte ein Auto im Alleingang hohen Schaden.

Sömmerda (ots) - In einer Werkstatt in Sömmerda hatte ein 55-jähriger Monteur an dem Mitsubishi gearbeitet, als sich der Wagen plötzlich selbstständig machte. Das Auto rollte los, schleifte den Arbeiter mit sich und durchbrach ein geschlossenes Rolltor. Anschließend fuhr der Wagen über eine Straße, beschädigte einen Zaun und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto hinterließ bei seiner Solofahrt einen Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. (SE)