In Buttstädt wurde in der Nacht zu Montag ein Auto beschädigt.

Landkreis Sömmerda (ots) - Gegen 01:30 Uhr hatte eine unbekannte Person am Stadtgraben einen Sprengkörper gezündet. Durch die Explosion wurde ein Skoda Octavia in Mitleidenschaft gezogen, der in unmittelbarer Nähe parkte. Durch eine Delle und einem Loch in der Tür entstand dem Autobesitzer ein Schaden von 3.000 Euro. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. (JN)