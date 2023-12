Ein Unbekannter ließ seiner Zerstörungswut an einem Auto in der Mainzerhofstraße in Erfurt freien Lauf.

Erfurt (ots) - Unerkannt hatte sich der Randalierer dem geparkten Fahrzeug zwischen Montagmorgen und Mittwochabend genähert und schlug zu. Dabei zerstörte er eine Scheibe des Fahrzeugs. Glücklicherweise war es ihm nicht möglich durch die entstandene Öffnung hindurchzugreifen und in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Anschließend flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (SE)