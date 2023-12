In der Nacht zu Dienstag musste eine betrunkene Fahrradfahrerin ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Sömmerda (ots) - Die 22-Jährige war mit ihrem Drahtesel in der Frohndorfer Straße in Sömmerda unterwegs gewesen, als die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Ein Alkoholtest zeigt das ernüchternde Ergebnis von über zwei Promille an. Somit musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt auf dem Zweirad wurde ihr untersagt und sie erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (SE)