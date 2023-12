Am vergangenen Wochenende stoppte die Polizei gleich mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer.

Erfurt (ots) - Darunter eine 34-jährige Fahrradfahrerin, die in der Nacht zu Sonntag mit fast 1,6 Promille auf dem Anger unterwegs gewesen war. Durch ihre auffällige Fahrweise war die Polizei auf sie aufmerksam geworden. Im Süden von Erfurt gerieten in derselben Nacht zwei E-Scooter-Fahrer im Alter von 21 und 31 Jahren in eine Verkehrskontrolle. Bei den beiden Männern ergab der Atemalkoholtest Werte von fast zwei bzw. 2,7 Promille. Beim Rückwärtsfahren hatte zudem ein 45-jähriger Autofahrer am Samstagabend in der Paulstraße ein Auto übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Neben einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro, stellten die Beamten bei dem Unfallfahrer mehr als 1,7 Promille fest. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 26-jähriger Autofahrer. Er war mit seinem Opel am frühen Samstagmorgen in der Mittelhäuser Straße mit über 2,8 Promille unterwegs gewesen und mit seinem Auto gegen einen Bordstein gefahren. Für alle Verkehrsteilnehmer ging es zur Blutentnahme bevor sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen durften. (SE)