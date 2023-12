Ein Solches erlebten einige Fahrzeughalter im Erfurter Süden.

Erfurt (ots) - So wurden am Wochenende 6 beschädigte Fahrzeuge gemeldet und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Die einzelnen Schadensbilder lassen als Motivlage sowohl auf blinde Zerstörungswut, als auch auf den Diebstahl von Wertgegenständen schließen. An den Fahrzeugen entstand über 5.000,-EUR Sachschaden, zumeist aufgrund der zerschlagenen Fensterscheiben. Ein noch unbekannter Täter versuchte glücklicherweise vergeblich, ein Wohnmobil vollständig zu entwenden.



Die Erfurter Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich Vandalismus an Fahrzeugen und Gemeineigentum und empfiehlt ganz besonders über die Weihnachtsfeiertage Wertgegenstände, Geschenke und Geldbriefe nicht im fahrbaren Untersatz sichtbar zu belassen. (MP)