In der Silvesternacht wurde eine Personengruppe brutal angegriffen.

Erfurt (ots) - In der Lowetscher Straße hatte ein 26-Jähriger zusammen mit zwei Freunden das neue Jahr gefeiert. Plötzlich wurde er von einem 45-Jährigen von hinten gepackt und in die Flamme einer gezündeten Feuerwerksbatterie gedrückt. Zusätzlich schlug der Angreifer mit einem Holzstock auf den am Boden liegenden Mann ein. Eine 34-Jährige und ihr 48 Jahre alter Begleiter versuchten ihrem Freund zu helfen. Dabei wurden sie ebenfalls zum Ziel und mit dem Stock attackiert. Zusätzlich mischten sich zwei Begleiterinnen des Angreifers ein und verletzen die 34-Jährige. Das Trio wurde zum Teil schwer verletzt. Gegen die polizeibekannten Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SE)