Diebe hatten es im Landkreis Sömmerda gleich auf drei Zigarettenautomaten abgesehen.

Landkreis Sömmerda (ots) - Mit einem lauten Knall hatten Unbekannte zunächst einen Automaten in Sömmerda gesprengt. Dieser wurde vollständig zerstört und die Diebe steckten sich Bargeld und Zigarettenschachteln ein. Gleiches geschah an einem Tabakautomaten in Schloßvippach. Auch hier wurde der Automat mittels Sprengmittel gewaltsam geöffnet. Die Diebe stahlen Zigarettenschachteln sowie Bargeld. In Dielsdorf waren sie hingegen weniger erfolgreich. Sie sprengten auch diesen Automaten. Allerdings hielt dieser stand und die Diebe gelangten nicht an das Innere. Es entstand ein Gesamtschaden von 7.500 Euro. Wieviel Tabakwaren und Bargeld die Diebe erbeuteten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (SE)