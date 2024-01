Am 10.11.2023 berichtete die Polizei über die Sicherstellung mehrerer Fahrräder (siehe Pressemeldung "Zahlreiche Fahrräder sichergestellt").

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Rahmen von Ermittlungen waren am 09.11.2023 eine Gemeinschaftsunterkunft in Sömmerda sowie eine Wohnung in Kölleda durchsucht worden. Hierbei wurden insgesamt 30 hochwertige Fahrräder und Pedelecs sowie fünf E-Roller im Gesamtwert von über 50.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Nachdem einige davon bereits Besitzern aus ganz Thüringen und anderen Bundesländern zugeordnet werden konnten, ist die Polizei nun auf der Suche nach weiteren Eigentümern. Wer erkennt auf den Bildern sein Eigentum wieder oder kann Informationen geben? Merkmale und Individualkennzeichen der Räder und Roller sind den Bildinformationen zu entnehmen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0293155 entgegen. (SE)