Auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Wolff-Straße schlug ein Alarm einen Einbrecher in die Flucht.

Erfurt (ots) - Ein Unbekannter hatte sich in den vergangenen Tagen an einem Fenster zu einer Werkhalle zu schaffen gemacht und dabei ein akustisches Signal ausgelöst. Die Töne waren für den Einbrecher Grund genug sich schnellstens aus dem Staub zu machen. Zwar machte er glücklicherweise keine Beute, hinterließ dennoch einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)