In Sprötau gingen Diebe in der Nacht zu Mittwoch leer aus.

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte hatten versucht in ein Geschäft einzubrechen, indem sie sich mit Gewalt am Türschloss zu schaffen machten. Als dies nicht von Erfolg gekrönt war, versuchten sie ihr Glück an der Eingangstür. Da auch diese den Hebelversuchen der Täter standhielt, mussten die Täter mit leeren Händen von Dannen ziehen. Dem Geschäft entstand ein Sachschaden in Höhe von 850 Euro. (JN)