Eine Einbruchserie im Erfurter Zoo beschäftigt die Polizei seit Anfang Dezember.

Erfurt (ots) - Am ersten Wochenende des Monats hatten es Unbekannte auf ein Gebäude im Zoopark abgesehen. Dabei machten sie zwar keine Beute, hinterließen jedoch Schäden an einem Fensterrahmen. Am 06.12.2023 sowie 18.12.2023 trieben erneut Einbrecher auf dem Gelände ihr Unwesen. Dabei wurden hauptsächlich Lebensmittel im Wert von über 600 Euro erbeutet. Schwerwiegender jedoch sind die entstandenen Sachschäden an aufgebrochenen Türen und Fenstern in einer Gesamthöhe von über 4.400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)