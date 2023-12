Eine unschöne Bescherung hatte ein Ladenbesitzer Heiligabend in Erfurt.

Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden war ein unbekannter Täter am Juri-Gagarin-Ring in ein Geschäft eingebrochen, indem er eine Fensterscheibe zerstört hatte. Anschließend bediente sich der Dieb an verschiedenen Tablets, Handys und Smartwatches. Der Wert der gestohlenen elektronischen Geräte beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Auf seinem Beutezug hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (JN)