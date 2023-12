Diebe deckten sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Erfurt mit reichlich Energydrinks ein.

Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden waren sie in Ilversgehofen in das Lager eines Supermarktes eingebrochen. Dabei beschädigten die Täter die Alarmanlage, ein Gitter sowie ein Türschloss. Die Diebe stahlen aus dem Lager des Supermarktes gleich mehrere Paletten mit Energydrinks im Wert von über 100 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls die Ermittlungen. (JN)