Ein Fall der Brandstiftung beschäftigt seit dem Wochenende die Kriminalpolizei Erfurt.

Erfurt (ots) - Am Sonntagnachmittag waren gegen 15:45 Uhr im ehemaligen Schlachthof in der Greifswalder Straße mehrere Feuer gelegt worden. Zur Bekämpfung der Flammen kamen 40 Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich vor Ort schwierig und zogen sich über drei Stunden hin. U.a. war ein ehemaliges Kühlhaus in Vollbrand geraten. Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt. Ein Täter wurde bislang nicht ermittelt. (JN)