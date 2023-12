Ein falsches Spiel trieb eine unbekannte Frau mit einem Erfurter.

Erfurt (ots) - Im Februar 2022 letzten Jahres hatte der 52-Jährige die Dame über eine Dating-Plattform kennengelernt. Sie gab sich als 42-jährige Schwedin mit Wohnsitz in Sachsen aus. Über 1,5 Jahre stand der Mann mit der Frau in regelmäßigen Kontakt. In dieser Zeit bat die Betrügerin den Mann mehrfach um finanzielle Unterstützung. Unter anderen sollte das Geld für Flüge, eine Kontoaktivierung und einen Krankenhausaufenthalt eingesetzt werden. Der Erfurter glaubte der Frau und überwies ihr über den gesamten Zeitraum insgesamt 60.000 Euro. Erst später merkte er, dass er auf eine Betrügerin hereingefallen war.



Betrug kann jeden treffen. Wenn Sie Opfer eines Liebesbetruges geworden sind, erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei. Opfer von "Internetstraftaten" haben die gleichen Rechte wie Betroffene von anderen Straftaten. Speichern Sie dazu alle Mails und Chat-Texte und bringen Sie diese zur Anzeigenerstattung mit.



Schützen Sie sich vor dem sogenannten "Romance Scamming", indem Sie das Profil des potenziellen Partners überprüfen, keine finanziellen Transaktionen mit Online-Bekanntschaften eingehen und sich nicht unter Druck setzen lassen.



Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:



https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/romance-scamming/