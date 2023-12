Für gefährliche Situationen sorgte ein 24-jähriger Arnstädter am Samstagabend in der Weimarischen Straße in Erfurt.

Erfurt (ots) - Dieser machte seinen Aggressionen dadurch Luft, dass er sich als Fußgänger auf die gut frequentierte Fahrbahn der Weimarischen Straße begab und hier Fahrzeuge zum anhalten zwang. In drei bekannten Fällen trat der junge Mann gegen die anhaltenden Fahrzeuge ohne dass, hier Sachschaden zu verzeichnen war. Desweiteren soll er eine Warnbake auf die Fahrbahn geworfen haben, welche durch andere Verkehrsteilnehmer beräumt wurde.



Im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 24-Jährige aufgegriffen werden. Eine schlüssige Begründung für sein Verhalten blieb dieser den Beamten gegenüber jedoch schuldig.

Im Ergebnis hat sich der Mann nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen versuchter Sachbeschädigung zu verantworten.



Personen, die Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls geworden sind, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0315239/2023 beim Inspektionsdienst Süd zu melden.

